レディース　23区SPORTボーダー半袖トップス

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商品詳細
⚠️お手数ですが、プロフィールは必ずご確認お願い致します。未使用です。襟がかわいいデザインで着やすいと思います。綿100収納時の多少の擦れはご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。サイズL着丈約55cm身幅約43cm袖丈約27cm肩幅約40cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。※自宅保管ですので、中古品にご理解頂ける方へのみお譲りしたいと思います。袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダー素材···コットン季節感···春、夏、秋
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http://narcologia.ru/goods/enquire318089.html
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