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DOLCE＆GABBANA　ドルチェ\u0026ガッバーナ　トップス　花柄　半袖
商品番号 A53560127800
商品名

DOLCE＆GABBANA　ドルチェ\u0026ガッバーナ　トップス　花柄　半袖
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【DOLCE＆GABBANA　ドルチェ\u0026ガッバーナトップス花柄半袖】　　出品商品が数ある中、ご覧いただき感謝の気持ちで一杯です！ご縁を大切に、丁寧なお取引をこころがけています。是非、プロフィールもご覧くださいね！☆フォロワー様限定！いつでも5%OFF！☆おまとめ割！　　　プラス　5%OFF！⇒⇒⇒購入前にコメントください！☆コメントなし即購入OKです。☆値下げ交渉OKです。「気になるなぁ」と迷われたら、お気軽にコメントください！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ストレッチ性のある素材で多少伸びます。全体的に透けますので、中はキャミソールやタンクトップが必須です。大きな花柄が特徴的で大人なデザインです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊▶️サイズ・肩幅:約36cm・身幅:約40cm・袖丈:約13cm・着丈:約50cm・平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。▶️素材　ナイロン80％　ポリウレタン20％　　　　▶️カラーブラック/黒色　▶️状態　・美品・きれいめ▶️発送について・基本、ご購入後☆24時間以内☆の発送を心掛けています!・畳んで保管していた為、折りシワがある場合がございます。・可能な範囲で、除菌して発送致します!▶️その他・ご利用の携帯やPCの環境により画像のイメージと、異なる色合いと感じられる場合がございます。　・デザインや状態などの詳細は、画像を確認いただきご理解お願いします。☆☆他にもたくさん出品しています☆☆気になるアイテムがあれば、同梱・おまとめ割り大歓迎です！管理番号　23100A5-261
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