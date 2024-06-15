ブロカント　お袖がレースのブラウス

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●商品説明ブロカント リネンシャツ定価17600円●状態 6.7回着用。汚れや傷などございません。●サイズ身幅74ゆき丈(背中中心〜袖先まで)55丈59身長や手の長さで5部袖や7部袖などは変わってくるため、袖丈はゆき丈でご判断ください。※素人採寸となります。多少(5%程)の誤差はご理解ください。●素材 タグでご確認ください●色 ホワイト