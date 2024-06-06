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- 【美品】ドレステリア 【洗える】ピンタック フレアブラウス
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商品詳細
【再度値下げ致しました‼️お早めにどうぞ】①サイズ…36(S～M相当)②色…チャコールグレー③素材…コットン71% シルク29%④購入時期…去年の夏⑤使用回数…数回のみ(シワあり)⑥購入場所…都内 小田急デパート⑦定価…15400円【コットンシルクの為、とても軽いです♪更にフレアブラウスの為、華やかです。】※中古の為、神経質な方はご遠慮ください。※購入後の返品は不可、とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/assessor564503.html
http://narcologia.ru/goods/reboot762836.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei331671.html
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