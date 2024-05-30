《アーノルドパーマー》半袖ポロシャツ【M】薄エメラルド　レトロデザイン

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即購入大歓迎です♡ID.01642フォロワー様・フォロー割をしてます。プロフィールをご覧くださいませ❣️その他にお洋服の出品をしております。ご覧いただけると嬉しいです♡#たんぽぽさやapparel《商品説明》●カラー 薄いグリーン エメラルド色(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ♡)●サイズ/丈感なども詳しくは寸法ご確認ください♡≪平置き寸法≫（cm）◇着丈:64◇身幅:50◇肩幅:55◇袖丈:26（半袖）画像参照してください♡♡※素人採寸になります。若干の誤差は、ご了承ください。◇商品状態◇☆伸縮性:あり☆生地の厚み:ふつう〜薄手☆透け感:ややありArnoldparmer（アーノルドパーマー）の半袖ポロシャツ です☆上半分は綿ブラウス素材麻素材が入っているのでサラッとした着心地に。レトロデザインでオシャレですね♡目立った傷や汚れはありません☆写真にてご確認ください☆※一緒に撮影しているカバンや靴等の小物は含まれません☆◇その他お知らせ◇※購入後のご意見等は対応しかねますので、しっかりとご確認いただいた上でご購入をお願い致します(◦'︶'◦)(こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)※到着後に何か気になる点がございましたら受け取り評価の前に取引き画面よりメッセージをお願い致します⭐️受け取り評価後の対応は致しかねます。※ビニール袋にお包みした上で発送させていただきます。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※古着であり自宅保管をしております。匂いや着用感等もあることがございます。中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いします。※神経質な方はご購入をお控え下さい。※不明な点、気になる点ございましたらお気軽に、ご質問頂けると嬉しいです☆