クロップドフリルブラウス-オフホワイト

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商品詳細
jouetieクロップドフリルブラウスサイズ：MEDIUM一度試着した後発送時に入っていた袋に入れて保管していました。タグ付きです。【商品特徴】透け感：なし伸縮性：なし生地の厚さ：薄手サイズ感：普通裏地：なしポケット：なし身幅:56/肩幅:46/着丈:前身頃15後身頃35.5/そで丈:57/ゆき:51.5袖丈···長袖カラー···オフホワイト季節感···春、秋
http://narcologia.ru/goods/browse997291.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial60816.html
http://narcologia.ru/goods/freezer739898.html
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