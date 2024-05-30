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クロップドフリルブラウス-オフホワイト
商品番号 Q39078389403
商品名

クロップドフリルブラウス-オフホワイト
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,562 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jouetieクロップドフリルブラウスサイズ：MEDIUM一度試着した後発送時に入っていた袋に入れて保管していました。タグ付きです。【商品特徴】透け感：なし伸縮性：なし生地の厚さ：薄手サイズ感：普通裏地：なしポケット：なし身幅:56/肩幅:46/着丈:前身頃15後身頃35.5/そで丈:57/ゆき:51.5袖丈···長袖カラー···オフホワイト季節感···春、秋
http://narcologia.ru/goods/browse997291.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial60816.html
http://narcologia.ru/goods/freezer739898.html
【forksy.】ブランケットステッチビックカラークロップドフリルブラウス forksy.│MONO-MART [モノマート] 公式オンラインストア
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