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【即日発送】マイケルコース ショルダーバッグ
商品番号 B88694200578
商品名

【即日発送】マイケルコース ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

数年前にマイケルコース正規店で購入した物になります2wayで服装に合わせて使え長財布も入るサイズになっております４８時間以内発送予定です‼️＊喫煙者はおらず、ペットもおりません。＊匿名配送！送料無料✨＊ゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便どちらかで発送いたします＊即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎＊1点だけの早いもの勝ち＊おまとめ買い歓迎、御気軽にコメントください・自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)
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