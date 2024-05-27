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商品詳細
※プロフを必ず読んでください※明日13時で出品を取り下げます。エルメスのジャングルラブのツイリーです。黒×ピンクが可愛くて、バッグのハンドルに2-3回巻いて使用した後は畳んで暗所で保管してました。使用時についたシワはあります。表面はツレなど見当たりませんでしたが、裏面は小さなツレとうっすら白っぽくなってるところがあります。画像2参照。(原因はわかりません。ただ雨に濡らしたり、何かがかかったり、日焼け止めやハンドクリームがついた等でもないと思います)個人的には裏面ですし、よほどジーッと見なければわからないと思います。珍しいハート箱です。他に付属品はありません。私自身が関西の路面店で購入した確実正規品です。神経質な方や粗探しをする方はご遠慮ください！素人ですので、検品に見落としはありえます。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle491266.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful737851.html
http://narcologia.ru/goods/message754527.html
明日取り下げ エルメス♡ジャングルラブ ツイリー♡ハート箱HERMES-
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BONAVENTURA】ミニジップ ウォレット-
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エルメス ツイリー ジャングル・ラブ・ラブ Jungle Love Love 2020年春夏 ブラック マルチカラー その他小物レディース
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