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新品未使用★COACH折り財布 シグネチャー エンボス ブラック
商品番号 C10378894444
商品名

新品未使用★COACH折り財布 シグネチャー エンボス ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,992 円
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商品詳細

新品未使用アウトレット正規品COACH二つ折り財布★サイズ★　　　縦約10.5cm横約9cmマチ約3cm★仕様★スナップ開閉式札入れ×1ファスナー式小銭入れ×1カードポケット×3オープンポケット×2IDポケット×1★素材★PVC×レザー☆付属品COACH箱ケアカードロゴ袋ショップ袋☆入手経路アメリカ正規直営ファクトリー店のアウトレット正規品です。アウトレット商品の意味をご理解の上ご購入お願い致します。トラブル防止の為、確認しての出品、発送を心掛けています。レディース折り財布COACHコーチシグネチャープレゼントラッピングコーチ折り財布自分へのご褒美には勿論プレゼントなどお探しの方にも♪カラー...ブラック
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