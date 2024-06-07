COACH コーチ　スナップ折財布　エンボスパープル　新品　アウトレット

COACHコーチ スナップ折財布 エンボスパープル 新品 アウトレットこちらは海外アウトレットで購入したアウトレット製品ですアウトレット製品の特性にご理解のある方のみご購入お願い致します★金具やレザーなどに細かい傷や汚れ★ファスナーに多少の引っかかり★色ムラ、色落ち★元々アウトレット向けにコストを抑えてつくられているなどの場合がありますブティック品同様、完璧な製品をお求めの方はご購入をご遠慮ください紙袋、箱はお付けしてません簡易包装になります上記問題のない方、お取引きよろしくお願い致します



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