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ハンドバッグ　FENDI
商品番号 Y37069003267
商品名

ハンドバッグ　FENDI
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 6,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デパートで12年前に購入した正規品です。　目立ったキズはありません。　値下げしません。
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