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メディコムトイ　ウッディ　バズ　セット
商品番号 E68132066908
商品名

メディコムトイ　ウッディ　バズ　セット
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日の当たらないガラスケースの中に飾っていたので状態は良いです。箱なし、若干傷や擦れがありますので画像にてご確認ください。年数の割には美品かと思います。中古品と理解の上ご購入ください。プチプチにくるみ、箱で発送します。#コレクション#TDL#TDS#東京ディズニーランド#東京ディズニーシー#ディズニーリゾート#ディズニーワールド#ディズニーランド#ディズニーストア#Disneyland#DisneyWorld#WDW#DLR#ディズニー#リミテッドエディション#LimitedEdition#LE#ディズニーアトラクション#限定#メディコムトイ#トイストーリー#バズライトイヤー#ウッディ
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