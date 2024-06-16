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希少 TIDEWAY × studio clip フラップ ショルダーバッグ
商品番号 D35598386293
商品名

希少 TIDEWAY × studio clip フラップ ショルダーバッグ
ブランド名 タイドウェイ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。-`̗✧即購入大歓迎✧︎̖´-【ブランド】TIDEWAY×studioclipタイドウェイ【商品状態】定価18000円ほどのお品物でした。USD品なので多少の使用感がありますが特に目立つ傷や汚れはなくこれからもまだまだご使用頂ける良品(美品)です。【商品紹介】・A4ノート、タブレット、長財布、ポーチ、スマートフォン、200ml、500ml、ペットボトルなどすっぽり入りますので様々なシーンで大活躍します。【素材】・レザー本革【サイズ】縦　約21cm横約32cm底　約10cm持ち手合わせた高さ約80cm(調節可能)肩がけ・・可能ファスナーポケット・・無A4・・・折り畳み可能【付属品】・なし【ポイント】トートバッグハンドバッグ肩掛け手提げカバンバック鞄A4メンズレディース男女兼用通勤－－－商品について－－－※素人採寸の為、多少の誤差が生じます。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承下さい。◆メルカリ便で厚手で水濡れ防止のビニール袋に入れ発送させていただきます！*。✧全国送料無料です✧*。－－－－－－－－－－－－✨他のお品物も是非ご覧ください✨【#aoiのバッグ一覧はこちら】
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