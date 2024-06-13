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【M_00124】ヴィンテージ　シャツ　オールド　入手困難　レトロ　90s
商品番号 S78577667707
商品名

【M_00124】ヴィンテージ　シャツ　オールド　入手困難　レトロ　90s
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆当店の商品は、送料無料・即購入OKです。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#古着屋Cathy◆新商品は入荷次第、随時出品しております。　お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランド◆サイズ表記　Freesize◆サイズ実寸（単位：cm）　着丈：81　身幅：54　肩幅：48　袖丈：52◆カラー　茶(ブラウン)／黒(ブラック)◆素材　ポリエステル　◆状態　USED◆発送　らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き）◆ショップ紹介90s刺繍ヴィンテージビンテージスポーツカジュアルストリートワークレトロ系の古着ビッグロゴからワンポイントまでパーカースウェットトレーナーニットをメインにアウターやジャケット、コートを幅広くお使い頂けるメンズやワンピースやカーディガン、ブラウスからオーバーサイズシャツまできれいめやシンプルなレディース古着をお求めやすい価格で、出品しております　#Cathy_M_00124
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