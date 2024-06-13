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- 【M_00124】ヴィンテージ シャツ オールド 入手困難 レトロ 90s
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商品詳細
◆当店の商品は、送料無料・即購入OKです。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#古着屋Cathy◆新商品は入荷次第、随時出品しております。 お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランド◆サイズ表記 Freesize◆サイズ実寸（単位：cm） 着丈：81 身幅：54 肩幅：48 袖丈：52◆カラー 茶(ブラウン)／黒(ブラック)◆素材 ポリエステル ◆状態 USED◆発送 らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き）◆ショップ紹介90s刺繍ヴィンテージビンテージスポーツカジュアルストリートワークレトロ系の古着ビッグロゴからワンポイントまでパーカースウェットトレーナーニットをメインにアウターやジャケット、コートを幅広くお使い頂けるメンズやワンピースやカーディガン、ブラウスからオーバーサイズシャツまできれいめやシンプルなレディース古着をお求めやすい価格で、出品しております #Cathy_M_00124
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