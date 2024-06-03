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DEPT×トリバコーヒー コラボTシャツ
商品番号 Y52395254368
商品名

DEPT×トリバコーヒー コラボTシャツ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】HOLYLEMONTシャツDEPTmother【サイズ】表記サイズ：S【素材】コットン：100%【状態】試着のみ【詳細】再販で購入できたのですが、似合わなかったので出品します。好評のうちに幕を閉じたTORIBACOFEEの8月のイベントHOLYLEMON!数量限定で販売していました！中目黒の古着屋『DEPT』eriのプロデュースによる、タイダイ染めアーティストゆきさんとTORIBACOFFEEだけのオリジナルアパレルです。ロゴはシルクスクリーンです。
http://narcologia.ru/goods/cotton288961.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild685552.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial589116.html
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