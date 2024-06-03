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美品！Theory セオリー ギンガムチェック チュニック
商品番号 E98145613578
商品名

美品！Theory セオリー ギンガムチェック チュニック
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷汚れはなく、比較的綺麗ですがご理解頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮くださいませ。定価32000円サイズ2着丈約65cm身幅約42cm袖丈約51cm肩幅約37cm
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