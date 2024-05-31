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商品詳細
gramのボリュームのあるドレープシャツです。あまり着ていないのでキレイな方かと思います。素人採寸で平置き着丈64身幅88くらいです。カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、秋、冬
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