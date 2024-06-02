パールネックレス K18

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商品詳細
材質...K18(18金)カラー...ゴールド装飾...パールシンプルで使いやすいパールネックレスになります。パールは少しピンクっぽい色味でかわいいです。750と刻印があります。チェーンのみで2gあります。箱はありません。
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