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パールネックレス K18
商品番号 G20869477425
商品名

パールネックレス K18
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...K18(18金)カラー...ゴールド装飾...パールシンプルで使いやすいパールネックレスになります。パールは少しピンクっぽい色味でかわいいです。750と刻印があります。チェーンのみで2gあります。箱はありません。
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