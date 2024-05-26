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カパフ　イタリア製　かごバッグ　極美品　激レア
商品番号 N23902045804
商品名

カパフ　イタリア製　かごバッグ　極美品　激レア
ブランド名 カパフ
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます✨フォロー割引、値下げ交渉も可能ですので気軽にコメント下さい✨○他サイトでも出品していますので早い物勝ちになります。【ブランド】カパフCapaf【カラー・サイズ(平置き実寸)】縦幅　16.5cm横幅20cmマチ　15cm　※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【特徴】イタリア製のかごバッグカパフのバッグ丸い留め具がおしゃれで高見えします。かごバッグですがツヤ感があり、高見え抜群です。【状態】汚れはなく綺麗な状態。留め具の中が多少の使用感ありですが、外観はかなり綺麗な状態です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。私情都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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