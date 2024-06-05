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【新品】黒　ブラック　ズッケロ ショルダーバッグ zucchero スヌーピー
商品番号 I41528215110
商品名

【新品】黒　ブラック　ズッケロ ショルダーバッグ zucchero スヌーピー
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表地:牛革×帆布ストラップの種類:ショルダー留め具の種類:ファスナータテ31cmxヨコ(上部59cmx底部42cm)xマチ20cmポケットの数:6(外側3/内側3)重量:470gショルダーストラップ付き(全長117cm)ショルダー全長:61cmズッケロフィラートzuccherofilatoズッケロフィラート×スヌーピーコラボアイテム2wayトートバッグコミックのようなスヌーピーのプリントが愛らしい逸品。大きめのサイズ感で収納力も◎。ショルダーバッグとしてもお使い頂けます。
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