【新品】黒　ブラック　ズッケロ ショルダーバッグ zucchero スヌーピー

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商品詳細
表地:牛革×帆布ストラップの種類:ショルダー留め具の種類:ファスナータテ31cmxヨコ(上部59cmx底部42cm)xマチ20cmポケットの数:6(外側3/内側3)重量:470gショルダーストラップ付き(全長117cm)ショルダー全長:61cmズッケロフィラートzuccherofilatoズッケロフィラート×スヌーピーコラボアイテム2wayトートバッグコミックのようなスヌーピーのプリントが愛らしい逸品。大きめのサイズ感で収納力も◎。ショルダーバッグとしてもお使い頂けます。
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