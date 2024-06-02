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パールネックレス
商品番号 F33069813115
商品名

パールネックレス
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マグネットで着脱できます一度だけ着用して大切に保管してましたとても綺麗です
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