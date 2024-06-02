サン ローラン☆ヴィンテージ　ショルダーバッグ ハンドバッグ ジラフ柄 オールド

イヴサンローランYvesSaintLaurentショルダーバッグハンドバッグミニショルダージラフ柄正規品ヴィンテージオールド大手リサイクルショップでの購入品です。●サイズ約19×24✖️5cmショルダー約78cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーグレー✖️ブラック黒系●仕様マジックホック開閉ポケット✖️1●状態使用感があり、汚れなどあり角擦れが気になります。(画像参照)●その他、注意事項自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。商品は使用品です。神経質な方や、完璧を求める方はご遠慮下さい。状態価値観はそれぞれ異なりますので、ユーズドを前提にご検討下さい。★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせ下さい。柄・デザイン···無地素材···ナイロンカラー···ブラックカラー···レッド種類···ハンドバッグカラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ素材···綿(キャンバス/帆布)柄・デザイン···無地、プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)カラー···ブラックオールドシリーズ···オールドグッチカラー···ブラックカラー···ブラック素材···牛革(本革)カラー···グレー



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