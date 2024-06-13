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新品　ダヤン　わちふぃーるど　スマホショルダー　レザー　猫
商品番号 A31337264071
商品名

新品　ダヤン　わちふぃーるど　スマホショルダー　レザー　猫
ブランド名 ワチフィールド
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　ダヤン　わちふぃーるど　スマホショルダー　レザー　未使用タグ付きですが、自宅保管品です。細かな点を気にされる方はご遠慮ください。オールレザー定価9680円対応していない大きさのスマホもあるようです。写真8でサイズ等ご参照ください。内側はスマホに優しいソフトな素材で触り心地がいいです。#わちふぃーるどのグッズ出品中です#わちふぃーるど#ダヤン#猫#スマホショルダー#スマホケース
http://narcologia.ru/goods/Taipei124271.html
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