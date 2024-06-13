新品　ダヤン　わちふぃーるど　スマホショルダー　レザー　猫

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商品詳細
新品 ダヤン わちふぃーるど スマホショルダー レザー 未使用タグ付きですが、自宅保管品です。細かな点を気にされる方はご遠慮ください。オールレザー定価9680円対応していない大きさのスマホもあるようです。写真8でサイズ等ご参照ください。内側はスマホに優しいソフトな素材で触り心地がいいです。#わちふぃーるどのグッズ出品中です#わちふぃーるど#ダヤン#猫#スマホショルダー#スマホケース
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