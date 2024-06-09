新品未使用 バーバリーロンドン 長袖ポロシャツ 上品な可愛いピンクポロシャツ

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新品未使用バーバリーロンドン長袖ポロシャツ紙タグは外しております直営店で購入未使用のまま大切に保管しておりましたサイズ S表記ですがMサイズ、9くらいだと思います上品な淡いピンク地に、バーバリーチェックのお襟が素敵なお品物でございます長袖ですので、紫外線対策も兼ねて、ゴルフシーンやカジュアルシーンにもお使いいただけるかと思います保存時における、たたみジワがございます気になる方はご遠慮くださいませ質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください素人の検品では未使用品で綺麗な状態かと思いますが、自宅保管ですので、神経質な方、完璧を求める方ははご遠慮くださいませどうぞ、素人の自宅保管にご理解のある方でよろしくお願いいたしますご購入後の返品はご遠慮くださいカラー···ピンク