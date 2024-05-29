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【正規品】完売商品♡ボンジュールサガンジャガードキャミブラウス
商品番号 X51999384628
商品名

【正規品】完売商品♡ボンジュールサガンジャガードキャミブラウス
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬華やかな雰囲気を演出してくれる、ふくれジャガードキャミソールです。入手困難な完売商品ですので早い者勝ちです＾＾凹凸のあるふくれジャガード素材がフェミニンで華やかな印象のキャミブラウス。シンプルなデザインながら凹凸の素材感がアクセントに。華奢見えな細ストラップは長さ調節が可能です。シアーシャツを羽織ったり、夏にはカップ付きキャミソールを合わせてスッキリコーディネートするのも◎合わせやすい丈感で、デニムパンツやスラックスと相性抜群。ハットやキャップなどの小物をプラスしてカジュアルダウンするのもオススメです。※同素材のジャガードハーフパンツと合わせていただくと、セットアップコーデがお楽しみいただけます。■実寸サイズ(平置き)総丈65cm身幅43cm裾幅98cm■素材表地/ポリエステル100%裏地/ポリエステル100%自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。数量限定で早い者勝ちです＾＾他サイトにも掲載中のため突然の削除ご了承ください＾＾#ボンジュールサガン#ジャガードキャミビスチェ#ジャガードキャミブラウス#ジャガードキャミソール#ビスチェキャミソール
http://narcologia.ru/goods/Sydney371649.html
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BONJOUR SAGAN公式オンラインストア / ジャガードキャミブラウス
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完売商品 ボンジュールサガン ふくれジャガードビスチェキャミソール
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