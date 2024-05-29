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N.A.R.T. フェラーリNorth American Racing Team
商品番号 W79377242505
商品名

N.A.R.T. フェラーリNorth American Racing Team
ブランド名 フェラーリ
特別価格 税込 1,439 円
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商品詳細

◆正規品N.A.R.T.FerrariNorthAmericanRacingTeamフェラーリレディースポロ　サイズL◆大変貴重なライセンスポロシャツです◆数年前にワンシーズンだけ着用しましたクローゼットにしまったままでしたので今回出品いたします着用回数5回程度だと思います◆表記サイズLSIZE:身幅45cm肩38cm着丈57cm※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください※気になる箇所等ございましたら追加で写真アップしますので遠慮なくお申し付けください※写真にあるものが全てです、タグ等は付属しません※なるべくコンパクトにして発送させて頂きます※自宅保管ですので、タタミシワやスレ等あることをご理解の上ご検討よろしくお願いします柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖季節感···春、夏
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