N.A.R.T. フェラーリNorth American Racing Team

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◆正規品N.A.R.T.FerrariNorthAmericanRacingTeamフェラーリレディースポロ サイズL◆大変貴重なライセンスポロシャツです◆数年前にワンシーズンだけ着用しましたクローゼットにしまったままでしたので今回出品いたします着用回数5回程度だと思います◆表記サイズLSIZE:身幅45cm肩38cm着丈57cm※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください※気になる箇所等ございましたら追加で写真アップしますので遠慮なくお申し付けください※写真にあるものが全てです、タグ等は付属しません※なるべくコンパクトにして発送させて頂きます※自宅保管ですので、タタミシワやスレ等あることをご理解の上ご検討よろしくお願いします柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖季節感···春、夏