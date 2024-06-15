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- (121)11/7まで期間限定お値下げ‼️ジャケット
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商品詳細
素材···ポリエステル、レーヨン、麻季節感···春、夏、秋FontaineClubLサイズ4,650→3,500円・売り切りたいのでお値下げ交渉可能ですが、送料等もある為、常識の範囲内でお願い致します。・仕事をしている為、なるべく早く対応致しますが、返信が遅くなる場合があります。・撮影の際の光の加減で、色が異なる場合があります。・検品を行なっておりますが、素人ですので、見落としがある可能性があります。あまり着用していませんが、完璧を求める方はご遠慮ください。
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