LOEWE ロエベ かごバッグ ナチュラル/タン

2019年1月に横浜高島屋のLOEWEで購入しました。購入後使用せずにクローゼットに保管していましたので美品です。今後使用の予定がないのでお譲りします。中古品である事をご理解の上ご購入お願い致します。



バスケットバッグ スモール（ヤシの葉＆カーフ）



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