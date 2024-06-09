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LOEWE ロエベ かごバッグ ナチュラル/タン
商品番号 E37693846695
商品名

LOEWE ロエベ かごバッグ ナチュラル/タン
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 19,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年1月に横浜高島屋のLOEWEで購入しました。購入後使用せずにクローゼットに保管していましたので美品です。今後使用の予定がないのでお譲りします。中古品である事をご理解の上ご購入お願い致します。
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