ユナイテッドアローズ　コート

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商品詳細
着丈···ミドルフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋季節感···秋、冬ユナイテッドアローズのコートです。糸のほつれや、若干汚れが付いている箇所がありますがまだまだ着られます。古着となりますので、ご理解ご了承頂ける方にまた着て頂けたら幸いです。
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