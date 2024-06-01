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美品✨TOCCA 花柄刺繍　ひざ丈ワンピース　フレア　Aライン　2号　白
商品番号 F22977824354
商品名

美品✨TOCCA 花柄刺繍　ひざ丈ワンピース　フレア　Aライン　2号　白
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 2,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#karasuショップ様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明TOCCAトッカひざ丈ワンピース　フレア　Aライン花柄　刺繍　ウエストギャザー　白　ホワイト○サイズサイズ　2（M相当）裄丈23cm身幅42cm袖丈35cm総丈97cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ長くご愛用して頂ける良いお品となっております^^※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーホワイト（白）系○素材表地　コットン100%裏地　コットン100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号-0608-18a6
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http://narcologia.ru/goods/interconnect516170.html
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