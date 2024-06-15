courreges クレージュ ロゴ サマー ジャケット アウター ボーダー

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商品詳細
courregesクレージュロゴサマージャケットアウターボーダーブルーイトキン38M美品百貨店購入袖ボタンをとめると半袖になります。カラー:ブルー付属品：なしサイズ:38約Mサイズ総丈約75cm×肩幅約39cm×袖丈約47cm×身幅約46cm素材:コットン、レーヨン、キュプラ、合成皮革1回着用の美品ですが保管品です。画像で確認して納得して頂ける方のみ購入お願いします。完璧を求められる方や神経質な方は購入しないで下さい。
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