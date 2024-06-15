ジェラピケ ポケモン プリン プリンパーカ\u0026ショートパンツセット



即完売【ジェラピケ×ポケモン】プリンパーカ&ショートパンツセット ...



ポケモンスリープ ジェラートピケ プリン パーカ&ショートパンツセット-



ジェラピケ ポケモン 【キッズ】プリンパーカ&ショートパンツセット S ...



ポケモンスリープ キッズ ジェラートピケプリンパーカ&ショートパンツ ...



ポケモンスリープ】【ジュニア】ジェラート プリンパーカ&ショート ...



ジェラピケ ポケモン ジェラート プリン パーカ&ショートパンツセット-



ジェラピケ ポケモン レディース ジェラート プリンパーカ&ショート ...



ポケモンスリープ】【ジュニア】ジェラート プリンパーカ&ショート ...



ポケモンスリープ】【ジュニア】ジェラート プリンパーカ&ショート ...



ポケモンスリープ】【ジュニア】ジェラート プリンパーカ&ショート ...



ポケモンスリープ】【ジュニア】ジェラート プリンパーカ&ショート ...



gelato pique】ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット ...



ポケモンスリープ】【ジュニア】ジェラート プリンパーカ&ショート ...



ジェラート ピケ ポケモンスリープ プリンパーカ&ショートパンツセット ...



ポケモンスリープ】【ジュニア】ジェラート プリンパーカ&ショート ...

※よろしければ、プロフィールで詳細をご確認頂ければ幸いです！ポケモンスリープジェラピケポケモンプリンプリンパーカ\u0026ショートパンツセットキッズSサイズ以下引用【プリンになりきれるキッズサイズのパーカ＆ショートパンツのセットが登場】【Fabric】ジェラートピケの代名詞である定番のニット素材“ジェラート”。驚くほどやわらかく、ふわふわモコモコの肌触りが特徴です。毛足が長く、あたたかいニットです。【Design/Styling】『ポケモンスリープ』とGELATOPIQUEのコラボアイテムが登場！ジェラートピケの定番素材である‘ジェラート’でプリンを表現。特徴的な耳や立体的なパーツがついたプリンになりきれるキッズサイズのパーカとショートパンツのセットです。どちらも眠っているプリンとブランドロゴの刺繍入り。パーカはプリンらしさがぎゅっと詰め込まれた、ふっくらと丸いシルエットがポイントです。ご家族や大切な方とお揃いで着ていただけるよう、同シリーズでレディースサイズ、ジュニアサイズ、ベビーサイズもご用意しました。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。【サイズ備考】ボトム[XXS]ウエスト:46cm,ヒップ:62cm,股上:21.7cm,股下:7.5cm,わたり幅:20.5cm,裾幅:17.5cmボトム[S]ウエスト:50cm,ヒップ:70cm,股上:23.7cm,股下:9.5cm,わたり幅:22.5cm,裾幅:19.5cm