美品✨FENDI 長財布　バゲット　コンチネンタル　ベージュ

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FENDIフェンディーーーーーーーーーーーーーーーーーーー長財布BAGUETTEバゲット【型番】8M0251AAJD2091835【サイズ】縦約10cm横約19cmマチ 約3cm【カラー】ベージュ【素材】ナッパレザー【付属品】本体のみーーーーーーーーーーーーーーーーーーーFENDIのアイコニックなFFモチーフ。ワッフルのようなもっちりとした型押しが、可愛らしくも上品な印象。キャラメルのような優しいベージュは、幅広い世代の方に似合うお色です♩FENDIらしいゴールドのバックルもエレガントさを際立たせてくれます✨お札入れが2ポケットに、カード入れが10ポケットと実用性も◎日常使いするお財布にも、お気に入りを取り入れたい方にオススメです＊【商品状態】ポケットなども大変綺麗で、まだまだ長く愛用していただけるお品です✨気になる点は、画像にてご確認ください。・バックル金具にメッキ剥がれあり・表生地に若干白い汚れあり(画像12枚目)⚠️こちらの商品は、インターネットブランド販売店にて鑑定済みの商品を購入しております。万が一、正規品でない場合は返品返金にご対応させていただきます。気になる点は事前にコメントにて、お気軽にお問い合わせ下さい◎