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極美品 COACH レザー ジェス 2WAY ショルダーバッグ 黒 馬車ロゴ
商品番号 D88279652666
商品名

極美品 COACH レザー ジェス 2WAY ショルダーバッグ 黒 馬車ロゴ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCOACHコーチショルダーバッグワンショルダーセカンドバッグクラッチバッグ2WAY斜めがけ肩掛けクロスボディレザーファスナーロゴ型押しマグネット磁石フラップホースアンドキャリッジホース＆キャリッジゴールド金具オールドビンテージvintageレディースメンズユニセックス男女兼用ブラック黒○サイズ・ヨコ:28cm・タテ:18cm・マチ:7cm・持ち手:104-114cm調節可※長財布収納可能平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感はございますが、その他目立った傷汚れなくまだまだご使用できます！某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーブラック黒※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。○素材レザー〇品番F72703○付属品本体○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。123.0056
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