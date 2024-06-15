紫色のリボンワンピース新品未使用です

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■カラーパープルです映り具合の多少の違いはご了承下さい。■サイズ表記なし（FREE出品）■寸法（cm）採寸表画像を必ずご確認下さい。??多少の誤差はご了承ください??■状態新品未使用ですーーーーーーーーーーーーーーーー【??ご購入前の確認事項??】?コンディション?サイズ?色などを画像で必ずご確認下さい。?大幅なお値引きをお望みの方はスルーさせていただきます。?「着画」「着用感?丈感」「シェイプ感」「追加情報」「取り置き」「専用」などのご質問等には対応しておりません。?お品の購入時期や着用回数定価などはお答えできかねます。?古着、中古品にご理解のある方のみ、ご購入をお願いいたします。?価格を抑えるため、圧縮、簡易梱包などで発送しています。?らくらくメルカリ便?ゆうゆうメルカリ便を変更して発送する場合がございます。