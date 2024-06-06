MUHET トラックジャケット ブラウン ジャージ

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MUHETのトラックジャケットXLサイズです。かわいくて購入し、近所のお散歩に15分ほど着用しましたが、自分には大きすぎたためMサイズを購入し直すことにしました。。（;;）新品同様ですがタグを切ってしまっているため、ご了承いただける方のみご購入いただけますと幸いです。ブラウンジャージブラウントラックジャケットXLカラー···ブラウンフード···フードなし季節感···秋、冬