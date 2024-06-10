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美品✨ボッテガヴェネタ ホーボー トートバッグ イントレチャート レザー 黒色
商品番号 Q18430184878
商品名

美品✨ボッテガヴェネタ ホーボー トートバッグ イントレチャート レザー 黒色
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 29,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#AYAMIのバッグshop◆商品詳細◆BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタハンドバッグトートバッグワンショルダーイントレチャートホーボーゴールド金具肩掛け◆サイズ◆高さ:約35cm横幅:約37cmマチ:約2cmハンドル持ち手:約37cm平置き実寸。◆カラー◆ブラック黒色◆素材◆レザー◆状態◆中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください♪◆配送◆簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。◆注意事項◆大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@%76
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