【新品】 charmant sac × M-styleluxeコラボ　巾着バッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【新品★美品】シャルマントサックcharmantsac×M-styleluxeコラボ 巾着バッグ@charmant_sac×@mstyleluxeコラボバッグです。愛知県尾州ツィード@miros.co.ltdの厳選した上質で素敵な2色です。大人キュートなマカロンピンク⭐︎華やかながら可愛すぎずベーシックな大人コーディネートにもピッタリ。アレンジを楽しめるリボン付きです。今は販売終了しているお品物でかなりレアです☆お友達とカブることがないと思います。コレクション整理のため出品します。新品★美品一度だけ短時間、とても丁寧に利用しました。可愛すぎて出番がないので、出品します。自宅暗所にて大切に保管しておりました。ノースモーキング、ノーペットです。新品・未開封ですが、完品をお求めの方はお控え下さい。商品の状態は写真にてお確かめください。サイズ （縦）28cmx（横）29cm素材···ツイードカラー···ピンク種類···ハンドバッグ
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