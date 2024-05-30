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セリーヌ　ショルダーバッグ
商品番号 C99075199757
商品名

セリーヌ　ショルダーバッグ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の状態で判断してください。皮の部分の劣化、内側の汚れがあります。お安く提供いたしますので、ご理解いただける方の、購入お願いいたします。何年か前に母が使用していたもので、正規店から購入したものです。サイズ高さ23横幅28マチ13持ち手の皮部分53
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