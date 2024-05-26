エルメス　ガーデンパーティー30

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商品詳細
2回程使用の美品です。都内正規店で購入しました。商品名：ガーデンパーティーサイズ：30cm素材：ネゴンダ 金具：シルバー金具素材···レザー(本革)カラー···グレー刻印 c自宅保管をしていました。購入後のクレール、返品はご遠慮ください。
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