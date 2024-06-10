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プリンセス ”ジャスミン” トートバッグ 【ディズニー・アラジン】
商品番号 F19130911856
商品名

プリンセス ”ジャスミン” トートバッグ 【ディズニー・アラジン】
ブランド名 ジュエルナローズ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド···ジュエルナローズカラー···ホワイトトートバッグ種類···トートバッグ素材···綿(キャンバス/帆布)柄・デザイン···その他特徴···A4サイズ収納可(大容量)関連…ディズニー,アラジン,ジャスミン購入後未使用のままクローゼットにて保管されていたため、傷や変色等もなく、非常に良い状態となっております。サイズは縦30cm×横40cm×奥行18cm、A4サイズの紙が収納できます。イニシャル「H」のタグ(取り外し可能)が付属しております。
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