プリンセス ”ジャスミン” トートバッグ 【ディズニー・アラジン】

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商品詳細
ブランド···ジュエルナローズカラー···ホワイトトートバッグ種類···トートバッグ素材···綿(キャンバス/帆布)柄・デザイン···その他特徴···A4サイズ収納可(大容量)関連…ディズニー,アラジン,ジャスミン購入後未使用のままクローゼットにて保管されていたため、傷や変色等もなく、非常に良い状態となっております。サイズは縦30cm×横40cm×奥行18cm、A4サイズの紙が収納できます。イニシャル「H」のタグ(取り外し可能)が付属しております。
http://narcologia.ru/goods/choice496985.html
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