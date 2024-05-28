kenon ver.8.5

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ケノン 脱毛器です。2年前に購入してから、ほぼ使用していませんでした。バージョンはv.8.5です。出品内容は本体、取扱説明書、サングラス、ケノン美顔カートリッジ未開封です。中古品ですのでご理解の程お願いします。レベル1で2996390回照射可能レベル10で499398回照射可能です。発送前に全て消毒してお送り致します。即購入OKです。値下げ相談対応致します。購入価格:69800円カラー···ブラックタイプ···その他