【ジャンク品】MR-S 純正サスペンション

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商品詳細
MR-Sの純正サスペンションになります。写真の通りフロント側の損傷がかなり激しいので、それでも構わないという方に是非。現物確認、現物引き取りの方大歓迎。茨城県古河市にて保管しております。基本的に3N厳守でよろしくお願い致します。#MR-S#純正#サスペンション#ジャンク
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