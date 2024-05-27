50 プリウス ダウンサス　ローダウン エアロ　カスタム　パーツ

50プリウス ダウンサス前期 後期50系 一台分 送料無料 ダウンサス ZVW50プリウスローダウンサスサスペンション コイルスプリング1台分です。平成27年12月～のZVW50/51系プリウス2WD前期/後期に装着可能です。専用設計のローダウンサスペンションになります。お手軽に愛車をローダウンするのに最適です。スタイリング重視の方も少しスポーティな足回りが欲しい方にも大変オススメです。◆車種：プリウス◆車両型式：ZVW50/51◆年式：H27/12～◆バネレート：F=2.7(kg/mm)/R=4.2(kg/mm)◆ダウン量：F=40～45mm/R=40～45mm即購入ok



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