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50 プリウス ダウンサス　ローダウン エアロ　カスタム　パーツ
商品番号 X34837284358
商品名

50 プリウス ダウンサス　ローダウン エアロ　カスタム　パーツ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

50プリウス　ダウンサス前期　後期50系　一台分　送料無料　ダウンサス　ZVW50プリウスローダウンサスサスペンション　コイルスプリング1台分です。平成27年12月～のZVW50/51系プリウス2WD前期/後期に装着可能です。専用設計のローダウンサスペンションになります。お手軽に愛車をローダウンするのに最適です。スタイリング重視の方も少しスポーティな足回りが欲しい方にも大変オススメです。◆車種：プリウス◆車両型式：ZVW50/51◆年式：H27/12～◆バネレート：F=2.7(kg/mm)/R=4.2(kg/mm)◆ダウン量：F=40～45mm/R=40～45mm即購入ok
http://narcologia.ru/goods/subtropical955801.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric514345.html
http://narcologia.ru/goods/organization72362.html

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