スズキ　ジムニーJB23用

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ラテラルロッドアダプターの前後セットです。使用に伴う汚れやキズは、ありますが使用に問題ありません。ボルト、ナットは、オマケとして考えて下さい。３枚目の写真で左がリヤ用、右がフロント用です。取付のサポートは、いたしません。ネット等でご確認ください。商品の特性上 故障は、ありませんので受け取り後、受け取り手続きをお願いいたします。スムーズなお取引にご協力下さい。