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茶道具　色絵扇面水指　平安景雲　正月　再値下げ中
商品番号 T44212097146
商品名

茶道具　色絵扇面水指　平安景雲　正月　再値下げ中
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法直径約16cm×高さ約16.5cm茶道を嗜んでおりました祖父が、使っていました。他に茶道具も出品しています。　当方詳しい事はわかりませんので、画像からご判断下さい。宜しくお願いいたします。ヤマトの集荷で発送させて頂きます。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/secretarial987216.html
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