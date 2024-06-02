茶道具　色絵扇面水指　平安景雲　正月　再値下げ中

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商品詳細
寸法直径約16cm×高さ約16.5cm茶道を嗜んでおりました祖父が、使っていました。他に茶道具も出品しています。 当方詳しい事はわかりませんので、画像からご判断下さい。宜しくお願いいたします。ヤマトの集荷で発送させて頂きます。種類...茶道具
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http://narcologia.ru/goods/competitive134681.html
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