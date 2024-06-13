GPZ900R 41パイ トップブリッジ スペックエンジニアリング製

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種類···トップブリッジ・トリプルツリーGPZ900RA7以降にて使用していました、大きな傷や目立つ汚れ等無く使用には問題ありません。仕様変更により出品致しました、よろしくお願い致します。値下げ交渉交渉受け付けます。