新品　深野泰山　泰山窯 香炉

新品 深野泰山 泰山窯香炉です。●サイズ口径約7cm、最大直径約12cm高さ約12cm、蓋なしで高さ約7cm※素人採寸です、多少の誤差はご了承下さい。即購入大丈夫です。プチプチ等リサイクル品を使って厳重に梱包させていただきます。説明書は付属しますが箱はありません。新品ですが自宅保存の為、神経質な方はご遠慮下さい★⭐︎



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