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新品　深野泰山　泰山窯 香炉
商品番号 T83339147686
商品名

新品　深野泰山　泰山窯 香炉
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　深野泰山　泰山窯香炉です。●サイズ口径約7cm、最大直径約12cm高さ約12cm、蓋なしで高さ約7cm※素人採寸です、多少の誤差はご了承下さい。即購入大丈夫です。プチプチ等リサイクル品を使って厳重に梱包させていただきます。説明書は付属しますが箱はありません。新品ですが自宅保存の為、神経質な方はご遠慮下さい★⭐︎
http://narcologia.ru/goods/secretarial131116.html
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新品　深野泰山　泰山窯 香炉
新品 深野泰山 泰山窯 香炉 直販正規 musi-co.com

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