天然ベトナム産沈香 78g

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商品詳細
ベトナム産の天然沈香です。雀の木は傷をつけると油が出ます。天然沈香には甘い香りがあり、リラックス感を与え、ストレスを和らげます。燃やすとさらに香りが増します。または、振って飾ってもいいです。」寝室やリビングルーム。
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