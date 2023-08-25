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エルメス H24 オードトワレ 100ml メンズ香水 HERMES
商品番号 Q90727577559
商品名

エルメス H24 オードトワレ 100ml メンズ香水 HERMES
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

エルメスH24オードトワレ100mlメンズ香水HERMES☆HERMESH24✩エルメスH24オードトワレ100mlフランス製●商品状態：新品未使用●購入時期：2023年1月●並行輸入品香調：アロマティックエルメス新作香水「H24」はアロマティックなハーブノートで始まります。自然の力強さを想起させるクラリセージ。このハーブトーンの背景に淡いアンバーへ、そこへ甘さがありながらも青々しいキリッとしたスイセンと、高揚させるローズウッドのエッセンスをブレンド。ラストにメタリックノートの印象を残します。植物の生命力を思わせるメンズ香水。トップ：クラリセージミドル：水仙アブソリュートラスト：ローズウッド、スクラレン複数おまとめ購入で送料分お値引き可能です。1点追加毎に(200～700円お値引き致します)⬇是非ご覧くださいませ✩*.゜#Milanoshop⬇エルメスシリーズはこちら#Milano_HERMES※※注意※※お値下げ不可❌同梱割引⭕液体なのでしっかり梱包致しますが、配送時の液漏れ事故等は、ご了承ください。・肌トラブルに関しましては、一切責任を負いかねます。上記を予めご理解の上、ご購入をお願い致します。コメントなし購入OK土日祝発送不可沖縄県・離島・特別地域は、船便での配送になりますので、お届けまでお時間いただきます。#Milano_HERMES#Milanoshop#エルメス#HERMES12500
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